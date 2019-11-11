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РИА Новости

В Ирландии суд оставил под стражей обвиняемого в гибели 39 мигрантов

20:08 11.11.2019
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CC BY 2.0 / Mic / Полиция в ДублинеПолиция в Дублине, Ирландия
Полиция в Дублине, Ирландия
CC BY 2.0 / Mic / Полиция в Дублине
Полиция в Дублине, Ирландия. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по экстрадиции в Британию обвиняемого в причастности к гибели 39 мигрантов жителя Северной Ирландии 23-летнего Имона Харрисона пройдут 21 ноября. Такие решение принял в понедельник Высокий суд Ирландии, который рассматривает дело.
Харрисон был задержан по выданному британскими властями европейскому ордеру в Дублине (Республика Ирландия) 1 ноября. Ему были предъявлены обвинения по 41 пункту: в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции. Британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию. Лондон уже начал процедуру требования экстрадиции обвиняемого.
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"Полноценные слушания по запросу об экстрадиции назначены на 21 ноября… До них обвиняемый останется под стражей", - говорится в решении суда.
При этом выступившие на слушаниях адвокаты заявили, что будут возражать против экстрадиции. По их мнению, приведенному в письменном заявлении для суда, в ордере на арест Харрисона присутствуют противоречия и неопределенность в утверждениях. При этом защита не подала на слушаниях прошения об освобождении обвиняемого под залог. Доводы адвокатов против экстрадиции должны быть представлены суду к слушаниям 21 ноября.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии, а также житель того же региона Имон Харрисон. Трое задержанных отпущены под залог. Слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.
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МигрантыСеверная ИрландияВеликобританияЛондонДублинВ мире
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