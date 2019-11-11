ОАГ призвала парламент Боливии срочно назначить новое руководство избиркома

"Генеральный секретариат заявляет о необходимости немедленного сбора Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии, чтобы гарантировать работу институтов и назначить руководство электорального органа для обеспечения процесса новых выборов", - говорится в заявлении организации, опубликованном в Twitter.
Руководство ОАГ отвергло любой неконституционный выход из политического и институционального кризиса в Боливии и призвало к миру и уважению закона на территории страны.
Ранее правительство Мексики заявило, что планирует созвать экстренную встречу стран-участниц ОАГ по ситуации в Боливии.
Вчера, 19:45АкцентыЭво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.