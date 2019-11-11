"Калашников" впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" впервые показал самую раннюю версию легендарного АК-47 из сохранившихся до наших дней, соответствующее видео опубликовано в спецпроекте, подготовленном Kalashnikov media к 100-летию Михаила Калашникова.
Свой столетний юбилей легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников мог бы отметить накануне, 10 ноября.
В видеоролике говорится, что это десятый выпущенный автомат АК-47 и самый ранний образец, сохранившийся до настоящего времени без изменений.
"Конструкция автомата соответствует начальным конкурсным образцам АК-47", — отмечается в спецпроекте.
Масса автомата 4,3 килограмма, длина — 870 миллиметров.