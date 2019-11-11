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РИА Новости

"Калашников" впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47

19:55 11.11.2019 (обновлено: 21:03 11.11.2019)
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© Калашников МедиаАвтомат Калашникова АК-47
Автомат Калашникова АК-47
© Калашников Медиа
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" впервые показал самую раннюю версию легендарного АК-47 из сохранившихся до наших дней, соответствующее видео опубликовано в спецпроекте, подготовленном Kalashnikov media к 100-летию Михаила Калашникова.
Свой столетний юбилей легендарный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников мог бы отметить накануне, 10 ноября.
В видеоролике говорится, что это десятый выпущенный автомат АК-47 и самый ранний образец, сохранившийся до настоящего времени без изменений.
"Конструкция автомата соответствует начальным конкурсным образцам АК-47", — отмечается в спецпроекте.
Масса автомата 4,3 килограмма, длина — 870 миллиметров.
Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова, в селе Курья
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Калашников (концерн)АК-47Михаил КалашниковБезопасность
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