Росатом будет участвовать в тендере на поставки металлического урана в Чили

БРАЗИЛИА, 11 ноя – РИА Новости. Госкорпорация " Госкорпорация " Росатом " намерена участвовать в будущем тендере на поставки металлического урана для исследовательского реактора в Чили , сообщил РИА Новости глава компании "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов.

"Мы в Чили поставляли металлический уран, мы бы хотели продолжить поставки. Это металлический уран для их исследовательского реактора. Мы ждем, когда будет объявлен тендер, будем в нем участвовать. Думаем, что тендер будет на следующий год или в 2021 году", - сказал Дыбов.

Он уточнил, что власти Чили пока не приняли решение, модернизировать ли ранее остановленный исследовательский реактор или строить новый. "Мы ждем информации, мы с ними на постоянной связи", – добавил Дыбов.

Россия готова построить в Чили исследовательский реактор в рамках центра ядерных технологий, но решение остается за латиноамериканскими партнерами, сообщил в октябре РИА Новости глава входящей в Росатом компании "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

В 2018 году региональный центр "Росатом Латинская Америка" и Чилийская комиссия по атомной энергии подписали меморандум о взаимопонимании по различным аспектам мирного использования атомной энергии, в том числе по модернизации и продлении срока службы исследовательских реакторов в Чили.