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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом будет участвовать в тендере на поставки металлического урана в Чили

19:50 11.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Росатом". Архивное фото
БРАЗИЛИА, 11 ноя – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" намерена участвовать в будущем тендере на поставки металлического урана для исследовательского реактора в Чили, сообщил РИА Новости глава компании "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов.
"Мы в Чили поставляли металлический уран, мы бы хотели продолжить поставки. Это металлический уран для их исследовательского реактора. Мы ждем, когда будет объявлен тендер, будем в нем участвовать. Думаем, что тендер будет на следующий год или в 2021 году", - сказал Дыбов.
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Он уточнил, что власти Чили пока не приняли решение, модернизировать ли ранее остановленный исследовательский реактор или строить новый. "Мы ждем информации, мы с ними на постоянной связи", – добавил Дыбов.
Россия готова построить в Чили исследовательский реактор в рамках центра ядерных технологий, но решение остается за латиноамериканскими партнерами, сообщил в октябре РИА Новости глава входящей в Росатом компании "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.
В 2018 году региональный центр "Росатом Латинская Америка" и Чилийская комиссия по атомной энергии подписали меморандум о взаимопонимании по различным аспектам мирного использования атомной энергии, в том числе по модернизации и продлении срока службы исследовательских реакторов в Чили.
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В столице Чили Сантьяго расположены два исследовательских реактора – RECH-1 тепловой мощностью 5 МВт и RECH-2 на 2 МВт. Реактор RECH-2 сейчас остановлен.
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