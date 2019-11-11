Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
Украинское урегулирование и транзит
Лидеры двух государств обсудили украинский вопрос в контексте подписания "формулы Штайнмайера", разведения сил на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.
Как сообщили в Кремле, стороны отметили важность соблюдения Минских соглашений и других договоренностей, направленных на урегулирование ситуации.
Путин и Меркель также договорились координировать усилия Москвы и Берлина в "нормандской четверке".
Кроме того, президент России и канцлер Германии обсудили переговоры об условиях транзита газа через украинскую территорию.
Ливия и Сирия
Обсуждая ближневосточную проблематику, лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии без предварительных условий.
"Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы", — сообщили в Кремле.
Говоря о ситуации в Сирии, Путин и Меркель подчеркнули важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев.
Президент России и канцлер Германии также договорились продолжить контакты на различных уровнях.