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РИА Новости

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

19:45 11.11.2019 (обновлено: 22:47 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Украинское урегулирование и транзит

Лидеры двух государств обсудили украинский вопрос в контексте подписания "формулы Штайнмайера", разведения сил на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.
Как сообщили в Кремле, стороны отметили важность соблюдения Минских соглашений и других договоренностей, направленных на урегулирование ситуации.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
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Путин и Меркель также договорились координировать усилия Москвы и Берлина в "нормандской четверке".
Кроме того, президент России и канцлер Германии обсудили переговоры об условиях транзита газа через украинскую территорию.

Ливия и Сирия

Обсуждая ближневосточную проблематику, лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии без предварительных условий.
"Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы", — сообщили в Кремле.
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Говоря о ситуации в Сирии, Путин и Меркель подчеркнули важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев.
Президент России и канцлер Германии также договорились продолжить контакты на различных уровнях.
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Обострение конфликта в ЛивииВойна в СирииЛивияСирияСитуация в ДНР и ЛНРГерманияРоссияУкраинаАнгела МеркельВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
- Владимир, ты можешь решить вопрос с этой Украиной? Меня от нее уже давно трясёт! - Понимаю тебя, дорогая Ангела и, конечно, мог бы решить, не вопрос. Но я также и знаю тебя: как только я введу туда войска, ты первая начнешь призывать на мою голову все кары небесные, а на мою страну санкции из ада. Так что, извини, сама, сама...
11 ноября, 19:50
Von Stirliz
7442025471
Просит помочь уговорить хохлов на продления контракта по транзиту.
11 ноября, 21:17
мпмихаил пронин
550006
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