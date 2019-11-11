Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.

Украинское урегулирование и транзит

Лидеры двух государств обсудили украинский вопрос в контексте подписания "формулы Штайнмайера" , разведения сил на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское.

Как сообщили в Кремле, стороны отметили важность соблюдения Минских соглашений и других договоренностей, направленных на урегулирование ситуации.

Путин и Меркель также договорились координировать усилия Москвы и Берлина в "нормандской четверке"

Кроме того, президент России и канцлер Германии обсудили переговоры об условиях транзита газа через украинскую территорию.

Ливия и Сирия

Обсуждая ближневосточную проблематику, лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ливии без предварительных условий.

"Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы", — сообщили в Кремле.

Говоря о ситуации в Сирии, Путин и Меркель подчеркнули важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев.