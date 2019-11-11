Совет управляющих МАГАТЭ уведомили о возобновлении обогащения урана в Фордо

ООН, 11 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности гендиректора Исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ заявил, что проинформировал совет управляющих агентства о возобновлении обогащения урана на объекте в Фордо.

"Мы продолжали информировать совет управляющих МАГАТЭ и совет безопасности о развитии событий, касающихся исполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, в том числе о недавней установке новых продвинутых центрифуг и деятельности, связанной с обогащением. Я только что информировал совет управляющих МАГАТЭ о возобновлении обогащения в Фордо", - сказал Феруцэ, выступая в рамках ГА ООН.

По его словам, важно, чтобы Иран отвечал по существу и удовлетворительно на вопросы агентства, касающиеся местонахождения урана. "Я надеюсь, что после заседания Совета на прошлой неделе существенное участие Ирана приведет к прояснению всех соответствующих аспектов", - отметил он.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).