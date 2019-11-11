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РИА Новости

В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией

19:33 11.11.2019
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© AP Photo / Stefanos RapanisСтолкновение демонстрантов с полицией в Греции
Столкновение демонстрантов с полицией в Греции
© AP Photo / Stefanos Rapanis
Столкновение демонстрантов с полицией в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 11 ноя - РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против студентов, устроивших беспорядки возле Афинского университета экономики и бизнеса, пострадали шесть человек, сообщает телеканал Skai.
Полиция в воскресенье устроила рейд в университете, несколько помещений которого были захвачены анархистами. Были найдены дубинки, мотоциклетные шлемы, маски, бутылки для изготовления "коктейлей Молотова", огнетушители. Руководство университета в понедельник закрыло вуз на неделю.
Недовольные этим решением, около 200 молодых людей попытались прорваться на территорию университета и стали забрасывать полицейских камнями и разными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ранения получили шесть человек, сообщает телеканал.
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Официальный представитель кабинета министров Стелиос Петсас заявил, что правительство хочет сделать университеты открытыми, безопасными и свободными. Он обвинил бывшую правящую партию СИРИЗА в том, что ее политика превратила вузы в территории беззакония.
"Вчера полиция, услышав призывы студентов и преподавателей, которые видели, что университет превратился в центр беззакония, закрыла явки в подвалах Университета экономики и бизнеса", - говорится в заявлении Петсаса, поступившем в РИА Новости.
По его словам, отношение СИРИЗА к беззаконию разозлило греческое общество и подавляющее большинство студентов.
"Граждане Греции по соседству и студенты университетов снова будут чувствовать себя в безопасности и свободными от фашистского навязывания мнения незначительного меньшинства", - говорится в заявлении.
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