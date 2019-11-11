В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией

Столкновение демонстрантов с полицией в Греции. Архивное фото

Столкновение демонстрантов с полицией в Греции

© AP Photo / Stefanos Rapanis Столкновение демонстрантов с полицией в Греции

АФИНЫ, 11 ноя - РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против студентов, устроивших беспорядки возле Афинского университета экономики и бизнеса, пострадали шесть человек, сообщает телеканал Skai

Полиция в воскресенье устроила рейд в университете, несколько помещений которого были захвачены анархистами. Были найдены дубинки, мотоциклетные шлемы, маски, бутылки для изготовления "коктейлей Молотова", огнетушители. Руководство университета в понедельник закрыло вуз на неделю.

Недовольные этим решением, около 200 молодых людей попытались прорваться на территорию университета и стали забрасывать полицейских камнями и разными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ранения получили шесть человек, сообщает телеканал.

Несколько человек с проблемами дыхания увезли на машинах скорой помощи.

Сейчас во дворе университета находятся порядка 80 молодых людей и полицейские силы.

Официальный представитель кабинета министров Стелиос Петсас заявил, что правительство хочет сделать университеты открытыми, безопасными и свободными. Он обвинил бывшую правящую партию СИРИЗА в том, что ее политика превратила вузы в территории беззакония.

"Вчера полиция, услышав призывы студентов и преподавателей, которые видели, что университет превратился в центр беззакония, закрыла явки в подвалах Университета экономики и бизнеса", - говорится в заявлении Петсаса, поступившем в РИА Новости.

По его словам, отношение СИРИЗА к беззаконию разозлило греческое общество и подавляющее большинство студентов.