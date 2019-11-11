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РИА Новости

МАГАТЭ обнаружило частицы урана на незаявленном объекте в Иране

19:32 11.11.2019
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило частицы урана на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось экспертам организации, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад.
"Агентство зафиксировало частицы необогащенного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором не было заявлено агентству", - говорится в докладе организации.
Объект, на котором были обнаружены частицы, в докладе не называется. По данным источников Франс Пресс, весной инспекторы организации брали пробы в районе Туркузабад в Тегеране.
В 2018 году про объект в Туркузабаде с трибуны ООН сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, на этом объекте находилось сотни тонн ядерного оборудования и материалов в расчете на их использование в будущем в военных целях. В Тегеране отвергали обвинения в свой адрес.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить сделку.
На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо.
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