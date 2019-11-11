МАГАТЭ обнаружило частицы урана на незаявленном объекте в Иране

"Агентство зафиксировало частицы необогащенного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором не было заявлено агентству", - говорится в докладе организации.

Объект, на котором были обнаружены частицы, в докладе не называется. По данным источников Франс Пресс, весной инспекторы организации брали пробы в районе Туркузабад в Тегеране.

В 2018 году про объект в Туркузабаде с трибуны ООН сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, на этом объекте находилось сотни тонн ядерного оборудования и материалов в расчете на их использование в будущем в военных целях. В Тегеране отвергали обвинения в свой адрес.