В Индии мужчина сел в тюрьму, чтобы не умереть от голода

Отмечается, что "телефонный террорист" ранее был дважды женат, однако обе супруги бросили его. После этого индиец из-за стресса впал в депрессию и уволился с работы. Будучи бездомным и безработным, он решил сесть в тюрьму, чтобы иметь хотя бы какую-то пищу и кров.