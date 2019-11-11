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РИА Новости

В Индии мужчина сел в тюрьму, чтобы не умереть от голода

19:15 11.11.2019 (обновлено: 19:29 11.11.2019)
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Жителя индийского города Ченнай в штате Тамилнад арестовали после двух ложных звонков о минировании, сообщил портал Indiaglitz.
По информации издания, причиной действий мужчины стала бедность и нехватка еды.
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Отмечается, что "телефонный террорист" ранее был дважды женат, однако обе супруги бросили его. После этого индиец из-за стресса впал в депрессию и уволился с работы. Будучи бездомным и безработным, он решил сесть в тюрьму, чтобы иметь хотя бы какую-то пищу и кров.
Мужчина дважды позвонил в полицию с украденного телефона, сообщив о минировании различных зданий. Полицейским удалось отследить местонахождение звонившего и арестовать его.
Как долго мужчина пробудет в тюрьме, пока неизвестно.
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