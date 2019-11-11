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РИА Новости

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

19:00 11.11.2019 (обновлено: 21:31 11.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде.
Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.
Телеведущая Елена Малышева
11 сентября, 20:27РИА Новости
Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
"Они вообще для подлинности могли бы написать, что я пила, ругалась матом и голая танцевала на столе", — цитирует ее "Газета.ру".
Малышева призвала пересмотреть "скандальное" видео, отметив, что для написания статей о "бьющейся о двери" ведущей необходимо иметь воспаленное сознание.
В сториз в инстаграме она опубликовала список СМИ, на которые планирует подать в суд.
Елена Малышева
14 июня, 15:41РИА Новости
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах "жертвами обмана"
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Елена МалышеваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ой, страшно представить пьяную Елену Васильну. Она трезвая то как с вечного бодуна )) И чего они как сговорились все в аэропортах бузить. Мы ещё от "жены Гуськова" не отошли ))
11 ноября, 21:31
Ася Клячина
74341015
Голая пьяная Малышева на столе? Но это уже для другой передачи, например, "На самом деле".
11 ноября, 19:34
Von Stirliz
38491024
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