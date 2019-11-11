Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде.
Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.
"Они вообще для подлинности могли бы написать, что я пила, ругалась матом и голая танцевала на столе", — цитирует ее "Газета.ру".
Малышева призвала пересмотреть "скандальное" видео, отметив, что для написания статей о "бьющейся о двери" ведущей необходимо иметь воспаленное сознание.
В сториз в инстаграме она опубликовала список СМИ, на которые планирует подать в суд.