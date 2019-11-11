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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Одинцове после реконструкции открыли стадион

18:48 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфТренировка на стадионе
Тренировка на стадионе
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал, что на Солнечной улице после реконструкции открылся стадион. Реконструкция объекта проходила в рамках программы "Спорт Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360".
По словам Иванова, на стадионе обновили спортивные площадки, раздевалки, беговую дорожку, а также скамейки запасных и трибуны. Работы начались в июне и завершились в конце прошлого месяца. Глава Одинцовского округа отметил, что этот стадион не только важный спортивный объект, но и место для проведения массовых гуляний и городских праздников.
"Мне очень нравится это обновленное поле, мы давно его ждали. Раньше занимались на Баковке, стадиону там много лет, и газон уже в не лучшем состоянии. Это поле – хорошая замена, теперь мы будем тренироваться здесь", – признался капитан местной команды "Выборг" 2006 года Артур Гарибян.
Уточняется, что до конца года в регионе после реконструкции откроются еще несколько стадионов. В частности, речь идет о таких объектах, как "Машиностроитель" (Красногорск), "Знамя труда" (Орехово-Зуево), "Труд" (Ивантеевка), "Знамя" (Ногинск) и "Спортклуб Кашира" (Кашира).
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