В подмосковном Одинцове после реконструкции открыли стадион

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал, что на Солнечной улице после реконструкции открылся стадион. Реконструкция объекта проходила в рамках программы "Спорт Подмосковья". Об этом сообщил телеканал Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов рассказал, что на Солнечной улице после реконструкции открылся стадион. Реконструкция объекта проходила в рамках программы "Спорт Подмосковья". Об этом сообщил телеканал "360"

По словам Иванова, на стадионе обновили спортивные площадки, раздевалки, беговую дорожку, а также скамейки запасных и трибуны. Работы начались в июне и завершились в конце прошлого месяца. Глава Одинцовского округа отметил, что этот стадион не только важный спортивный объект, но и место для проведения массовых гуляний и городских праздников.

"Мне очень нравится это обновленное поле, мы давно его ждали. Раньше занимались на Баковке, стадиону там много лет, и газон уже в не лучшем состоянии. Это поле – хорошая замена, теперь мы будем тренироваться здесь", – признался капитан местной команды "Выборг" 2006 года Артур Гарибян.