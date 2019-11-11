В МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащать уран на объекте в Форду

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ подтверждает, что Иран с 9 ноября обогащает уран на ядерном объекте в Фордо, передает агентство Рейтер со ссылкой на ежеквартальный доклад организации.

Согласно докладу, запас низкообогащенного урана в Иране по состоянию на 3 ноября составлял 372,3 килограмма – выше установленного ядерной сделкой лимита в 202,8 килограмма. Запас тяжелой воды к 28 октября насчитывал 128,9 тонны – ниже установленного лимита (130 тонн).

Кроме того в документе подтверждается, что Иран обогащает уран до уровня 4,5%. Также инспекторы агентства сообщают, что на ядерных объектах Ирана установлены модернизированные центрифуги IR-8B, IR-9, IR-S и IR-6SMO, использование которых не было предусмотрено сделкой.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).