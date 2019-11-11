Правительство Мексики созовет экстренную встречу ОАГ по событиям в Боливии

МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник, что правительство расценивает события в Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник, что правительство расценивает события в Боливии как переворот и намерено экстренно созвать встречу Организации американских государств

На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.

"Произошедшее вчера в Боливии мы расцениваем как государственный переворот. После публикации доклада ОАГ и объявления повторных выборов армия Боливии попросила отставки президента. И президент Эво Моралес решил уйти в отставку, чтобы избежать гражданской войны. Поэтому это переворот - армия потребовала отставки президента. И это нарушает конституционный порядок этой страны", - заявил Эбрард в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на сайте правительства.

"Мы планируем созвать срочную встречу Организации американских государств. Потому что, несмотря на серьёзность происходящих (в Боливии - ред.) событий, реакцией на вчерашнее требование боливийской армии и полицейские операции стала тишина. Первая и главная задача, объединяющая ОАГ - это защита свобод и демократии. Как можно сохранять молчание перед столь серьезными происшествиями?" - добавил министр.

По словам Эбрарда, мексиканские дипломаты в Боливии получили большое количество запросов о предоставлении убежища на территории дипломатических представительств, однако точная информация станет известна позднее. Раскрывать личности уже получивших убежище 20 парламентариев и членов правительства, находящихся в посольстве в Ла-Пасе, а также ожидающих решение по своему запросу, Мексика не станет из соображений безопасности.