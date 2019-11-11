Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T19:13Z
https://ria.ru/20191111/1560821550.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156081/91/1560819110_0:184:2755:1735_1036x0_80_0_0_9811261ea6db08983c275a0020b2fa61.jpg
РИА Новости

Правительство Мексики созовет экстренную встречу ОАГ по событиям в Боливии

18:41 11.11.2019 (обновлено: 19:13 11.11.2019)
298
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПрезидент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
Президент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник, что правительство расценивает события в Боливии как переворот и намерено экстренно созвать встречу Организации американских государств.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
"Произошедшее вчера в Боливии мы расцениваем как государственный переворот. После публикации доклада ОАГ и объявления повторных выборов армия Боливии попросила отставки президента. И президент Эво Моралес решил уйти в отставку, чтобы избежать гражданской войны. Поэтому это переворот - армия потребовала отставки президента. И это нарушает конституционный порядок этой страны", - заявил Эбрард в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на сайте правительства.

"Мы планируем созвать срочную встречу Организации американских государств. Потому что, несмотря на серьёзность происходящих (в Боливии - ред.) событий, реакцией на вчерашнее требование боливийской армии и полицейские операции стала тишина. Первая и главная задача, объединяющая ОАГ - это защита свобод и демократии. Как можно сохранять молчание перед столь серьезными происшествиями?" - добавил министр.

По словам Эбрарда, мексиканские дипломаты в Боливии получили большое количество запросов о предоставлении убежища на территории дипломатических представительств, однако точная информация станет известна позднее. Раскрывать личности уже получивших убежище 20 парламентариев и членов правительства, находящихся в посольстве в Ла-Пасе, а также ожидающих решение по своему запросу, Мексика не станет из соображений безопасности.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 12:42Радио Sputnik
МИД РФ призвал Боливию к законному выходу из кризиса
300021
Обсудить 0
Смена власти в БоливииОрганизация американских государствЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
Рекомендуем
Протесты в Боливии
Глава боливийской полиции ушел в отставку
Протесты в Боливии
ОАГ призвала парламент Боливии срочно назначить новое руководство избиркома
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: США "отточили" технологии гибридной войны на Ближнем Востоке
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
РПЦ приветствовала действия иерархов ЭПЦ, запретивших служить раскольникам
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев: Запад хочет разрушить единое гуманитарное пространство СНГ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время заседания коллегии МВД России
Патрушев прокомментировал создание США биологических лабораторий в СНГ
Международное агентство по атомной энергии
В МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащать уран на объекте в Форду
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев призвал к эффективному использованию человеческого капитала
Протесты в Боливии
Армия Боливии заявила, что поддержит полицию в противодействии мародерам
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс
Международное агентство по атомной энергии
Совет управляющих МАГАТЭ уведомили о возобновлении обогащения урана в Фордо
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал приоритеты России в сфере безопасности
Столкновение демонстрантов с полицией в Греции
В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
05:05Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
05:03Моралес находится на борту самолета правительства Мексики
Лента новостейМолния