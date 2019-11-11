Глава боливийской полиции ушел в отставку

По данным издания, отставку Кальдерона потребовали мятежные полицейские. Руководитель пресс-службы правоохранителей Рудди Уриа подтвердил, что генеральный штаб полиции попросил Кальдерона уйти со своего поста и сейчас рассматривает кандидатуру временного командующего, чтобы нормализовать деятельность ведомства.

В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.