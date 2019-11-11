Глава боливийской полиции ушел в отставку

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Командующий боливийской национальной полицией Юри Кальдерон покидает свой пост, это произошло на следующий день после отставки президента страны Эво Моралеса, сообщает местная газета Deber.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
#Bolivia Renuncia Yuri Calderón, comandante nacional de la Policía Boliviana https://t.co/EqOqVIfPkg pic.twitter.com/YPuHPNmmM0— EL DEBER (@diarioeldeber) 11 ноября 2019 г.
"Пресс-служба командования боливийской полицией объявила об отставке Юри Кальдерона, которая будет официально оформлена в ближайшие минуты", - говорится в Twitter издания.
По данным издания, отставку Кальдерона потребовали мятежные полицейские. Руководитель пресс-службы правоохранителей Рудди Уриа подтвердил, что генеральный штаб полиции попросил Кальдерона уйти со своего поста и сейчас рассматривает кандидатуру временного командующего, чтобы нормализовать деятельность ведомства.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.