СГК: переход на закрытые системы теплоснабжения не может быть окупаемым

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Проект перехода на закрытые системы теплоснабжения не может быть окупаемым, заложить затраты на переход в тариф также невозможно из-за последующего недопустимого роста тарифов, говорится в сообщении Проект перехода на закрытые системы теплоснабжения не может быть окупаемым, заложить затраты на переход в тариф также невозможно из-за последующего недопустимого роста тарифов, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Проекты эти в целом не могут быть окупаемыми. Единственный положительный эффект с точки зрения экономики - экономия операционных затрат на приготовление или покупку воды питьевого качества. О какой-то окупаемости проекта исключительно по переходу на закрытую систему теплоснабжения в масштабах города, на наш взгляд, говорить практически невозможно", - считает замдиректора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев.

Он также отметил, что при переходе на закрытый вариант снижения тепловых потерь в сетях компания не прогнозирует, однако ожидает роста расхода электроэнергии на транспорт теплоносителя, который может увеличиться на 25%.

По закону "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года в России нельзя использовать централизованные открытые системы для горячего водоснабжения. При открытой схеме горячая вода подается из системы теплоснабжения. Закрытая система ГВС предполагает наличие оборудования для подогрева холодной воды, а система теплоснабжения работает в этом случае автономно. Минэнерго РФ фиксирует "низкие темпы в закрытии открытых систем горячего водоснабжения".

В ноябре СГК сообщала, что всего по компании только на переоборудование систем теплоснабжения ожидаемые расходы на переход на закрытую схему теплоснабжения составят около 20 миллиардов рублей без НДС.