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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК: переход на закрытые системы теплоснабжения не может быть окупаемым

18:24 11.11.2019 (обновлено: 18:25 11.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Проект перехода на закрытые системы теплоснабжения не может быть окупаемым, заложить затраты на переход в тариф также невозможно из-за последующего недопустимого роста тарифов, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Проекты эти в целом не могут быть окупаемыми. Единственный положительный эффект с точки зрения экономики - экономия операционных затрат на приготовление или покупку воды питьевого качества. О какой-то окупаемости проекта исключительно по переходу на закрытую систему теплоснабжения в масштабах города, на наш взгляд, говорить практически невозможно", - считает замдиректора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев.

Он также отметил, что при переходе на закрытый вариант снижения тепловых потерь в сетях компания не прогнозирует, однако ожидает роста расхода электроэнергии на транспорт теплоносителя, который может увеличиться на 25%.
По закону "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года в России нельзя использовать централизованные открытые системы для горячего водоснабжения. При открытой схеме горячая вода подается из системы теплоснабжения. Закрытая система ГВС предполагает наличие оборудования для подогрева холодной воды, а система теплоснабжения работает в этом случае автономно. Минэнерго РФ фиксирует "низкие темпы в закрытии открытых систем горячего водоснабжения".
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В ноябре СГК сообщала, что всего по компании только на переоборудование систем теплоснабжения ожидаемые расходы на переход на закрытую схему теплоснабжения составят около 20 миллиардов рублей без НДС.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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