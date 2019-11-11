Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T18:20Z
https://ria.ru/20191111/1560820654.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155804/79/1558047970_0:0:1043:587_1036x0_80_0_0_38b17fb845a2df6c96a2b1660359baad.jpg
РИА Новости

Опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому

18:20 11.11.2019
3659
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Почти 70% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, на втором месте спикер Верховной рады Дмитрий Разумков с результатом более 50%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова.
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В конце октября социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса, в котором Зеленскому доверяли 66% жителей страны.
Украина
Вчера, 18:00РИА Новости
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Согласно данным опроса Центра Разумкова, при оценке доверия к политикам и общественным деятелям Зеленского поддержали 68,2% респондентов. Спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова – 51,6%, музыканта, лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука - 37,1%, осужденного в РФ за подготовку теракта в Крыму Олега Сенцова – 36,4%, премьера Алексея Гончарука – 33,8%, Генпрокурора Руслана Рябошапку – 23,6%, главу офиса президента Андрея Богдана – 23%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 21,5%.
Кроме того, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 22,2% респондентов, полпреду президента в парламенте Руслану Стефанчуку – 17,4%, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку – 15,3%, лидеру батальона "Азов" (против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело) Андрею Билецкому – 14,5%, бывшему президенту Петру Порошенко – 14,4%, главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамию – 14,3%, главе МВД Арсену Авакову – 12,1% опрошенных.
Украина
24 октября, 15:15РИА Новости
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию со свободой слова в стране
Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Опрошены 2,015 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
32610014
Обсудить 4
Арсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Рекомендуем
Украина
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
РПЦ приветствовала действия иерархов ЭПЦ, запретивших служить раскольникам
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Разведение сил в Донбассе не состоялось
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны
Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции
Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
Президент Франции Эммануэль Макрон
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
Помпео рассказал о поставках оружия Украине для "войны с русскими"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма
Заключен под стражу доцент Соколов: кадры СК
СК показал кадры из квартиры Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Турецкие полицейские у дома Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. 11 ноября 2019
"Белые каски" подтвердили информацию о смерти своего организатора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
05:05Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
05:03Моралес находится на борту самолета правительства Мексики
Лента новостейМолния