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РИА Новости
РИА Наука

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink

18:19 11.11.2019 (обновлено: 18:20 11.11.2019)
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Falcon 9
Старт ракеты-носителя Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Старт ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Старт ракеты был дан в 9.56 по времени Восточного побережья США (17.56 мск) с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида). Как сообщила накануне старта SpaceX, многоразовая ракета-носитель осуществляет запуск в четвертый раз – это происходит впервые, до этого ракеты осуществляли максимум три запуска. Ранее эта ракета Falcon 9 осуществила запуск спутников Iridium-7, SAOCOM-1A и Nusantara Satu. Помимо этого, впервые для старта используется уже летавший носовой обтекатель ракеты: его удалось сохранить после запуска ракетой-носителем Falcon Heavy спутников Arabsat-6A.
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Как сообщили в SpaceX, после отделения первой ступени она совершит посадку на плавучую платформу в Атланстическом океане. Помимо этого, SpaceX намерена извлечь из океана носовой обтекатель после его приводнения.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года, в июне сообщалось, что три из них потеряли связь с Землей и прекратили функционирование.
В октябре основатель SpaceX Илон Маск впервые написал сообщение в своем Twitter при помощи спутниковой сети Starlink.
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