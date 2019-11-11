Патрушев: Запад хочет разрушить единое гуманитарное пространство СНГ

"В отношении СНГ и ОДКБ Западом последовательно проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов. Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия, подвергается дискриминации русский язык, искажается и очерняется совместная история стран СНГ", - пишет Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".