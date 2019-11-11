В Калининграде впервые выставят на аукцион уникальный янтарь с инклюзами

КАЛИНИНГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Первый аукцион редкого сувенирного янтаря с ископаемыми включениями состоится в декабре в Первый аукцион редкого сувенирного янтаря с ископаемыми включениями состоится в декабре в Калининграде , сообщила пресс-служба единственного в России предприятия, занимающегося промышленной добычей минерала - калининградского янтарного комбината.

"Аукцион уникальных сувенирных камней "Янтарь-инклюз" состоится в Калининграде 16 декабря. Организатором выступает АО "Янтарный Ювелирпром" – дочерняя компания калининградского янтарного комбината. За 72-летнюю историю комбината инклюзы на торги выставляются впервые", - говорится в сообщении.

Инклюзами называют застывшие в ископаемой смоле частицы доисторической флоры и фауны – как правило, это кусочки мха, фрагменты растений и насекомые. Возраст включений в калининградском янтаре достигает 50–60 миллионов лет. По словам гендиректора комбината Михаила Зацепина, инклюзы встречаются достаточно редко. Различные включения находят примерно в 10% добытого янтаря. Доля инклюзов животного происхождения не превышает 2% от всего объема добываемого сырья.

Директор отметил, что в этом году комбинат возобновил когда-то существовавшую практику по отбору янтаря с включениями. Инклюзы отбирают вручную на сортировке янтаря еще до обработки камня. Возможность приобрести уникальный янтарь в ходе открытых торгов получат и переработчики янтаря, и коллекционеры, и поклонники палеоэнтомологии.

Аукцион пройдет сразу в двух форматах – очном и заочном. В первом случае покупатели или их представители смогут приобрести понравившийся сувенирный камень в зале. Заочный аукцион будет проводиться в онлайн-режиме на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург". В торгах смогут принять участие как россияне, так и граждане иностранных государств.

Помимо инклюзов, на аукцион выставят эксклюзивные модели одежды. Одним из лотов станет расшитая янтарем абайя – традиционное для стран Ближнего Востока женское платье. Кроме того, на торги планируют выставить янтарный жилет.