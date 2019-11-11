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РИА Новости

В Калининграде впервые выставят на аукцион уникальный янтарь с инклюзами

18:12 11.11.2019 (обновлено: 19:07 11.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЯнтарь с останками древних насекомых из коллекции Калининградского музея янтаря
Янтарь с останками древних насекомых из коллекции Калининградского музея янтаря
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Первый аукцион редкого сувенирного янтаря с ископаемыми включениями состоится в декабре в Калининграде, сообщила пресс-служба единственного в России предприятия, занимающегося промышленной добычей минерала - калининградского янтарного комбината.
"Аукцион уникальных сувенирных камней "Янтарь-инклюз" состоится в Калининграде 16 декабря. Организатором выступает АО "Янтарный Ювелирпром" – дочерняя компания калининградского янтарного комбината. За 72-летнюю историю комбината инклюзы на торги выставляются впервые", - говорится в сообщении.
Инклюзами называют застывшие в ископаемой смоле частицы доисторической флоры и фауны – как правило, это кусочки мха, фрагменты растений и насекомые. Возраст включений в калининградском янтаре достигает 50–60 миллионов лет. По словам гендиректора комбината Михаила Зацепина, инклюзы встречаются достаточно редко. Различные включения находят примерно в 10% добытого янтаря. Доля инклюзов животного происхождения не превышает 2% от всего объема добываемого сырья.
Директор отметил, что в этом году комбинат возобновил когда-то существовавшую практику по отбору янтаря с включениями. Инклюзы отбирают вручную на сортировке янтаря еще до обработки камня. Возможность приобрести уникальный янтарь в ходе открытых торгов получат и переработчики янтаря, и коллекционеры, и поклонники палеоэнтомологии.
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Аукцион пройдет сразу в двух форматах – очном и заочном. В первом случае покупатели или их представители смогут приобрести понравившийся сувенирный камень в зале. Заочный аукцион будет проводиться в онлайн-режиме на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург". В торгах смогут принять участие как россияне, так и граждане иностранных государств.
Помимо инклюзов, на аукцион выставят эксклюзивные модели одежды. Одним из лотов станет расшитая янтарем абайя – традиционное для стран Ближнего Востока женское платье. Кроме того, на торги планируют выставить янтарный жилет.
АО "Калининградский янтарный комбинат" образован в 1947 году на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Расположен в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено около 90% мировых разведанных янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".
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