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РИА Новости

Патрушев прокомментировал создание США биологических лабораторий в СНГ

18:12 11.11.2019 (обновлено: 19:02 11.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время заседания коллегии МВД России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время заседания коллегии МВД России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вызывает особую озабоченность деятельность Пентагона по формированию в странах СНГ лабораторий, где могут создавать биологическое оружие, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие", - пишет Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".
"В этой связи возрастает потребность в тесной координации с нашими партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности", - добавил Патрушев.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
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Министерство обороны СШАСНГНиколай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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