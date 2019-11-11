Патрушев прокомментировал создание США биологических лабораторий в СНГ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вызывает особую озабоченность деятельность Пентагона по формированию в странах СНГ лабораторий, где могут создавать биологическое оружие, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие", - пишет Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".
"В этой связи возрастает потребность в тесной координации с нашими партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности", - добавил Патрушев.