Патрушев оценил использование Западом IT-технологий в военных целях

"В целом становится очевидным, что Вашингтон намерен использовать свое технологическое лидерство с тем, чтобы сохранить стратегическое доминирование в информационном пространстве путем фактического проведения политики навязывания своих условий государствам, отстающим в цифровом развитии. Эксперты называют такую практику "информационным неоколониализмом". С этой целью американцы активно противодействуют закреплению в международно-правовых нормах положений об использовании информационных и коммуникационных технологий исключительно в мирных целях и о предотвращении конфликтов в информационной сфере", - добавил Патрушев.