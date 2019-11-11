На базе в Хакасии прокомментировали сообщения о гибели человека под лавиной

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Человек, который попал под лавину при катании на снегоходе в Хакасии, погиб в диких горах в нескольких километрах от базы отдыха, в которой он не проживал, сообщила РИА Новости управляющая гостиницей "Сноулаб При" Юлия Ким.
В воскресенье пресс-служба МЧС России сообщила, что один человек попал под лавину при катании на снегоходе рядом с базой отдыха "Сноулаб При" в Хакасии в районе населенного пункта Приисковое. Позже волонтеры нашли тело погибшего.
"Это недостоверная информация, наша гостиница не находилась рядом с местом происшествия - это были дикие горы, три километра до первых домов в поселке. Снегоходчик также не проживал на нашей базе", - рассказала управляющая.
Она уточнила, что база отдыха не сотрудничает с любителями снегоходов.