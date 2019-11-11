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РИА Новости
Туризм

На базе в Хакасии прокомментировали сообщения о гибели человека под лавиной

18:07 11.11.2019
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© РИА Новости / Шидловский / Перейти в фотобанкГоры в Хакасии
Горы в Хакасии
© РИА Новости / Шидловский
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Горы в Хакасии. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Человек, который попал под лавину при катании на снегоходе в Хакасии, погиб в диких горах в нескольких километрах от базы отдыха, в которой он не проживал, сообщила РИА Новости управляющая гостиницей "Сноулаб При" Юлия Ким.
В воскресенье пресс-служба МЧС России сообщила, что один человек попал под лавину при катании на снегоходе рядом с базой отдыха "Сноулаб При" в Хакасии в районе населенного пункта Приисковое. Позже волонтеры нашли тело погибшего.
"Это недостоверная информация, наша гостиница не находилась рядом с местом происшествия - это были дикие горы, три километра до первых домов в поселке. Снегоходчик также не проживал на нашей базе", - рассказала управляющая.
Она уточнила, что база отдыха не сотрудничает с любителями снегоходов.
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ТуризмМЧС РФХакасияПроисшествия
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