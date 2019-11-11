РПЦ приветствовала действия иерархов ЭПЦ, запретивших служить раскольникам

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате приветствовали действия иерархов и священнослужителей В Московском патриархате приветствовали действия иерархов и священнослужителей Элладской церкви , не допустивших до совершения богослужений в ряде городов Греции представителей так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Делегация ПЦУ во главе с "митрополитами" Александром Драбинко и Симеоном Шостацким 9-15 ноября совершает паломническую поездку в Грецию с целью отпраздновать признание Элладской церковью ПЦУ. Однако, по данным ряда греческих СМИ, на местах украинским раскольникам не разрешают совершать службы.

"Иерархи" хотели послужить с греческим духовенством на острове Эгина в день памяти святителя Нектария Эгинского. Однако, как пишут СМИ, митрополит Идрский, Спетский и Эгинский Ефрем счел за благо отказаться от такого предложения. А игумения Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Нектария, заявила, что "людям в рясах, притворяющихся священниками", не то что служить, но и войти в монастырь она не позволит", - написал в понедельник в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Он отметил, что ситуация повторилась и в Патрах, где Драбинко и Шостацкого не допустили к сослужению, в результате чего делегации раскольников пришлось полностью менять маршрут паломничества.

Глава синодального отдела также обратил внимание на то, что на сайте Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ изначально анонсировалось не только паломничество, но и совместная литургия на Эгине, но потом про сослужение убрали.

"Остается надеяться, что такой холодный душ остудит головы сторонников признания ПЦУ в других поместных Церквах, которым следует понять, что поддержка украинского церковного раскола неизбежно спровоцирует раскол и внутри их собственных Церквей", - заключил Легойда.

Ранее созданную из двух раскольнических объединений "новую церковь" Украины признали Элладская церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи.