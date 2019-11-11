Эксперт оценил принятое Верховным судом решение по амнистии капиталов

"По моему мнению, происходит заметное движение в сторону снятия напряжённости по части налогового и уголовного преследования предпринимателей в России. Это даёт возможность бизнесу легитимно решать свои проблемы. Амнистия капиталов направлена, прежде всего, на обеспечение правовых гарантий сохранности капитала, защиту имущественных интересов граждан. Уверен, что бизнес-сообщество от этого только выиграет. Это необходимо для защиты в рамках правового поля от тех чиновников, которые в своём рвении игнорируют закон, права граждан и инициативы президента страны", - добавил адвокат.