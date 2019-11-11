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РИА Новости

Эксперт оценил принятое Верховным судом решение по амнистии капиталов

17:58 11.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Адвокат, руководитель рабочей группы по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Алим Бишенов отметил либерализацию в части налогового и уголовного преследования предпринимателей в России.
Ранее Верховный суд РФ обозначил запрет на использование деклараций, поданных в рамках амнистии капиталов, в качестве доказательства по уголовным делам. В понедельник президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внимательно следить за исполнением запрета Верховного суда использовать против предпринимателей декларации, поданные в рамках амнистии.
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В Кремле не комментируют решение суда по декларации об амнистии капитала
"По закону об амнистии капиталов, поданные декларации признаются налоговой тайной и не могут использоваться в качестве доказательств в уголовных делах. Доступ силовиков к этим документам должен быть закрыт. Декларант и только он по своему усмотрению вправе истребовать указанную информацию и приобщить к делу", - сказал РИА Новости Бишенов.
По его словам, следователи в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий не могут получить или затребовать информацию, которая отражена в декларации.
"По моему мнению, происходит заметное движение в сторону снятия напряжённости по части налогового и уголовного преследования предпринимателей в России. Это даёт возможность бизнесу легитимно решать свои проблемы. Амнистия капиталов направлена, прежде всего, на обеспечение правовых гарантий сохранности капитала, защиту имущественных интересов граждан. Уверен, что бизнес-сообщество от этого только выиграет. Это необходимо для защиты в рамках правового поля от тех чиновников, которые в своём рвении игнорируют закон, права граждан и инициативы президента страны", - добавил адвокат.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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