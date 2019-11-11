В Новомичуринске полиция провела беседу с детьми, обижавшими пенсионерку

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Полицейские провели профилактические беседы со школьниками, обижавшими пенсионерку в Новомичуринске Рязанской области, и опровергли данные из соцсетей, что дети якобы бросали в нее камни и бутылки, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Участник одной из городских групп Мичуринска в соцсети "Вконтакте" ранее написал, что "шпана" запугивала шедшую по улице бабушку, не давала ей прохода, кидала камни, бутылки. Автор сообщения приложил видео, на котором группа мальчишек ведет себя вызывающе по отношению к заходящей в подъезд пенсионерке с тростью, один из ребят что-то в нее кидает, но не попадает. Когда она выходит из подъезда, ребята смеются и убегают.
"Проверка проведена, проведены профилактические беседы со школьниками и их родителями. Никаких заявлений в полицию не поступало", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в соцсетях "немножко преувеличили" происшедшее. Он отметил, что между бабушкой и детьми возник конфликт – старушка ругалась на ребят, они отвечали ей, но камней и бутылок в нее не бросали.
"Телесных повреждений она не получила", - отметил представитель ведомства.