В Новомичуринске полиция провела беседу с детьми, обижавшими пенсионерку

"Проверка проведена, проведены профилактические беседы со школьниками и их родителями. Никаких заявлений в полицию не поступало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в соцсетях "немножко преувеличили" происшедшее. Он отметил, что между бабушкой и детьми возник конфликт – старушка ругалась на ребят, они отвечали ей, но камней и бутылок в нее не бросали.