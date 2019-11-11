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РИА Новости

Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции

17:55 11.11.2019 (обновлено: 18:47 11.11.2019)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Издание Moscow Times опубликовало документальный короткометражный фильм, в котором выяснило причины популярности телеканала RT среди "желтых жилетов" во Франции.
Картина начинается с кадров марша протестующих, которые выкрикивают слова благодарности в адрес телеканала: "Спасибо RT!", "Мы все — RT!"
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"Многие французы раньше смотрели (традиционные СМИ. — Прим. ред.), до того как началось движение "желтых жилетов" в ноябре 2018 года. Именно тогда мы обнаружили, что все наши СМИ — это фейковые новости. Я сам хожу (за новостями. — Прим. ред.) в интернет. Я смотрю RT France. Там я вижу новости в прямом эфире. И меня это вполне устраивает. Вот что они показывают сейчас", — заявляет один из опрошенных съемочной группой сторонников "желтых жилетов".
При этом, как заявляют обычные граждане, крупные французские телеканалы замалчивают протесты.
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"Я не из числа "желтых жилетов". Я просто недовольный гражданин. То, что сегодня произошло, по телевизору не покажут. Может, сможете найти на YouTube или в эфире RT France, France 24 или, пожалуй, France 5. Но по TF1 точно не покажут, и в вечерних выпусках новостей тоже", — заявляет одна из протестующих женщин.
В фильме также показан фрагмент интервью с мужчиной в костюме Обеликса — популярного французского мультяшного героя. Он признается, что смотрит RT, потому что "они показывают все как есть".
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В концовке документальной картины подчеркивается, что в день съемок крупнейшие французские каналы либо упоминали протесты вскользь, либо вовсе их проигнорировали, в то время как на RT эта тема освещалась детально.
Для главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян выход фильма стал неожиданностью.
"Этот Москоу Таймс сломался, несите другой", — прокомментировала она документальную картину в Facebook.
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RT Franceтелеканал RTМедиавойныYouTubeМаргарита СимоньянМоскваФранцияВ мире
Популярные комментарии
Жаль не раскрутили тему, было же когда одна из чиновниц США заявила, что Рос. СМИ опасны тем, что рассказывают (показывают) правду.
11 ноября, 18:30
Понтий Пилат
1900002
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