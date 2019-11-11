Moscow Times рассказало о причинах популярности RT во Франции

Картина начинается с кадров марша протестующих, которые выкрикивают слова благодарности в адрес телеканала: "Спасибо RT!", "Мы все — RT!"

"Многие французы раньше смотрели (традиционные СМИ. — Прим. ред.), до того как началось движение "желтых жилетов" в ноябре 2018 года. Именно тогда мы обнаружили, что все наши СМИ — это фейковые новости. Я сам хожу (за новостями. — Прим. ред.) в интернет. Я смотрю RT France. Там я вижу новости в прямом эфире. И меня это вполне устраивает. Вот что они показывают сейчас", — заявляет один из опрошенных съемочной группой сторонников "желтых жилетов".

При этом, как заявляют обычные граждане, крупные французские телеканалы замалчивают протесты.

"Я не из числа "желтых жилетов". Я просто недовольный гражданин. То, что сегодня произошло, по телевизору не покажут. Может, сможете найти на YouTube или в эфире RT France France 24 или, пожалуй, France 5. Но по TF1 точно не покажут, и в вечерних выпусках новостей тоже", — заявляет одна из протестующих женщин.

В фильме также показан фрагмент интервью с мужчиной в костюме Обеликса — популярного французского мультяшного героя. Он признается, что смотрит RT, потому что "они показывают все как есть".

В концовке документальной картины подчеркивается, что в день съемок крупнейшие французские каналы либо упоминали протесты вскользь, либо вовсе их проигнорировали, в то время как на RT эта тема освещалась детально.

Для главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян выход фильма стал неожиданностью.