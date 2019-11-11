В Молдавии парламент обсудит вотум недоверия правительству 12 ноября

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты соберутся на заседание, чтобы обсудить инициативу Соцпартии Депутаты соберутся на заседание, чтобы обсудить инициативу Соцпартии Молдавии о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба парламента.

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду. Согласно местному законодательству, заседание парламента, во время которого будет рассматриваться вотум недоверия, должно состояться в течение трех дней с момента регистрации соответствующего проекта. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что можно избежать отставки правительства, если кабмин откажется от новой процедуры назначения генпрокурора, предложенной Санду и ставшей причиной конфликта. Вторым выходом из кризиса президент назвал отправку спорного закона на экспертизу Венецианской комиссии. Санду в понедельник выразила готовность отправить закон экспертам ВК, но лишь в том случае, если Соцпартия отзовет вотум недоверия и примет новый механизм назначения генпрокурора. Однако социалисты отказались принять это предложение.

"Двенадцатого ноября в 10.00 (11.00 мск) парламент соберется на пленарное заседание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. Премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.

Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он отмечал, что недоволен работой некоторых министров.