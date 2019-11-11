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РИА Новости

В Молдавии парламент обсудит вотум недоверия правительству 12 ноября

17:51 11.11.2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты соберутся на заседание, чтобы обсудить инициативу Соцпартии Молдавии о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба парламента.
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду. Согласно местному законодательству, заседание парламента, во время которого будет рассматриваться вотум недоверия, должно состояться в течение трех дней с момента регистрации соответствующего проекта. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что можно избежать отставки правительства, если кабмин откажется от новой процедуры назначения генпрокурора, предложенной Санду и ставшей причиной конфликта. Вторым выходом из кризиса президент назвал отправку спорного закона на экспертизу Венецианской комиссии. Санду в понедельник выразила готовность отправить закон экспертам ВК, но лишь в том случае, если Соцпартия отзовет вотум недоверия и примет новый механизм назначения генпрокурора. Однако социалисты отказались принять это предложение.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
8 ноября, 12:29РИА Новости
Соцпартия Молдавии надеется, что премьер не допустит отставки правительства
"Двенадцатого ноября в 10.00 (11.00 мск) парламент соберется на пленарное заседание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. Премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.
Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он отмечал, что недоволен работой некоторых министров.
Здание парламента Молдавии
6 ноября, 14:55РИА Новости
Соцпартия в Молдавии требует отставки министра юстиции
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
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Майя СандуМолдавияКишиневВ мире
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