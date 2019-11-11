В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны обезврежена в районе Хеллерсдорф на востоке Берлина, сообщила полиция города.
Бомбу весом 250 килограммов обнаружили на прошлой неделе в районе Хеллерсдорф. Чтобы ее обезвредить, эвакуировали 13 тысяч человек.
"В 14.53 (16.53 мск – ред.) был произведен контролируемый взрыв вырезанного детонатора. Обезвреживание прошло успешно, ограничительные меры сняты, и люди, проживающие в Хеллерсдорфе, могут вернуться в свои дома", - сообщила полиция Берлина в Twitter.