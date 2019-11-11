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РИА Новости

В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

17:44 11.11.2019
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© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции в Германии
Сотрудник полиции в Германии
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бомба времен Второй мировой войны обезврежена в районе Хеллерсдорф на востоке Берлина, сообщила полиция города.
Бомбу весом 250 килограммов обнаружили на прошлой неделе в районе Хеллерсдорф. Чтобы ее обезвредить, эвакуировали 13 тысяч человек.
"В 14.53 (16.53 мск – ред.) был произведен контролируемый взрыв вырезанного детонатора. Обезвреживание прошло успешно, ограничительные меры сняты, и люди, проживающие в Хеллерсдорфе, могут вернуться в свои дома", - сообщила полиция Берлина в Twitter.
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Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияБерлин (город)В мире
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