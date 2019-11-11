Пресс-конференция о государственной политике в Арктике

Участники:
- заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ;
- член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель Республики Коми в Совете Федерации Дмитрий ШАТОХИН.
С 5 по 7 декабря Санкт-Петербург примет IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", на котором ожидается порядка 2,5 тысяч участников. В этом году он пройдет под девизом "Арктика – новые горизонты государственной политики". На полях форума в рамках двухдневной деловой программы состоится всестороннее обсуждение новых подходов к регулированию деятельности в Арктической зоне РФ.
На пресс-конференции речь пойдет о подготовке системы документов, среди которых – федеральный закон об особом экономическом режиме в Арктике, основы госполитики, определяющие национальные интересы России в этом регионе, Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года и новая госпрограмма. Также будут освещены позиции Совета Федерации по вопросам развития Северных и Арктических территорий.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ;
- член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель Республики Коми в Совете Федерации Дмитрий ШАТОХИН.
С 5 по 7 декабря Санкт-Петербург примет IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", на котором ожидается порядка 2,5 тысяч участников. В этом году он пройдет под девизом "Арктика – новые горизонты государственной политики". На полях форума в рамках двухдневной деловой программы состоится всестороннее обсуждение новых подходов к регулированию деятельности в Арктической зоне РФ.
На пресс-конференции речь пойдет о подготовке системы документов, среди которых – федеральный закон об особом экономическом режиме в Арктике, основы госполитики, определяющие национальные интересы России в этом регионе, Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года и новая госпрограмма. Также будут освещены позиции Совета Федерации по вопросам развития Северных и Арктических территорий.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/