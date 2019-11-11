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РИА Новости

Пресс-конференция о государственной политике в Арктике

17:41 11.11.2019 (обновлено: 17:43 11.11.2019)
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18 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Арктические регионы: новые возможности".
Участники:
- заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ;
- член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель Республики Коми в Совете Федерации Дмитрий ШАТОХИН.

С 5 по 7 декабря Санкт-Петербург примет IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", на котором ожидается порядка 2,5 тысяч участников. В этом году он пройдет под девизом "Арктика – новые горизонты государственной политики". На полях форума в рамках двухдневной деловой программы состоится всестороннее обсуждение новых подходов к регулированию деятельности в Арктической зоне РФ.

На пресс-конференции речь пойдет о подготовке системы документов, среди которых – федеральный закон об особом экономическом режиме в Арктике, основы госполитики, определяющие национальные интересы России в этом регионе, Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года и новая госпрограмма. Также будут освещены позиции Совета Федерации по вопросам развития Северных и Арктических территорий.

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