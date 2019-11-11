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РИА Новости
Архангельская область

Глава Поморья призвал снизить налог на недвижимость для предпринимателей

17:34 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов настоятельно рекомендовал главам ряда муниципальных образований области пересмотреть в сторону понижения ставку налога на недвижимое имущество, так как ее увеличение вызвало трудности у большинства предпринимателей малого и среднего бизнеса, сообщает региональная пресс-служба правительства.
Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2018 года ставка налога на недвижимое имущество в муниципалитетах региона выросла с 0,5 до двух процентов, таким образом, размер этого налога для предпринимателей увеличился в четыре раза. По рекомендации уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольги Гореловой, уже в 21 муниципальном образовании снижены налоговые ставки, используемые для исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей.
Однако самые тяжелые, с точки зрения доходности, города и районы области решили этого не делать. К ним относятся Архангельск, Новодвинск, Мирный, Коноша, Верхнетоемский, Лешуконский, Мезенский, Плесецкий, Устьянский и Холмогорский районы, говорится в сообщении.
"Я вместе с вами отвечаю за устойчивость бюджета, за предпринимательский и инвестиционный климат на территории. Я понимаю, что устанавливаются новые ставки, что надо наводить порядок, - с этим решением федерального центра я согласен. Но сделайте переходный период, ослабив тем самым давление на бизнес. Люди вам спасибо скажут", – обратился Орлов к главам муниципальных образований.
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Пресс-служба напоминает, что региональным и муниципальным властям законодательство предоставляет право определять размер налога на недвижимое имущество, а также вводить дополнительные льготы для отдельных категорий плательщиков.
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Архангельская областьИгорь Орлов
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