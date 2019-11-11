Глава Поморья призвал снизить налог на недвижимость для предпринимателей

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области . Губернатор Архангельской области Игорь Орлов настоятельно рекомендовал главам ряда муниципальных образований области пересмотреть в сторону понижения ставку налога на недвижимое имущество, так как ее увеличение вызвало трудности у большинства предпринимателей малого и среднего бизнеса, сообщает региональная пресс-служба правительства.

Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2018 года ставка налога на недвижимое имущество в муниципалитетах региона выросла с 0,5 до двух процентов, таким образом, размер этого налога для предпринимателей увеличился в четыре раза. По рекомендации уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольги Гореловой, уже в 21 муниципальном образовании снижены налоговые ставки, используемые для исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей.

Однако самые тяжелые, с точки зрения доходности, города и районы области решили этого не делать. К ним относятся Архангельск, Новодвинск, Мирный, Коноша, Верхнетоемский, Лешуконский, Мезенский, Плесецкий, Устьянский и Холмогорский районы, говорится в сообщении.

"Я вместе с вами отвечаю за устойчивость бюджета, за предпринимательский и инвестиционный климат на территории. Я понимаю, что устанавливаются новые ставки, что надо наводить порядок, - с этим решением федерального центра я согласен. Но сделайте переходный период, ослабив тем самым давление на бизнес. Люди вам спасибо скажут", – обратился Орлов к главам муниципальных образований.