Пресс-конференция по итогам поездки представителей зарубежных СМИ в Крым

Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан БАЛЬБЕК;
- представители делегации зарубежных СМИ из Италии, Франции, Португалии, Сербии, Словакии, Узбекистана, Вьетнама, Индии, Конго, Замбии, Кении, ЮАР.
12–14 ноября делегация иностранных журналистов совершит поездку в Крым, в ходе которой запланированы встречи с главой РК Сергеем Аксеновым и председателем Госсовета Владимиром Константиновым, а также с представителями конфессий и национально-культурных общественных объединений. Журналисты ознакомятся с историей и культурой полуострова, в том числе с современным укладом жизни крымских татар, посетят кладбище, где похоронены французские и итальянские солдаты, погибшие в Крымской войне 1853–1956 гг., а также другие памятные места. О социальном и экономическом развитии Крыма, о впечатлениях от прошедшей поездки пойдет речь на мероприятии.
В ходе пресс-конференции запланировано видеоподключение студии в Симферополе, где представители СМИ смогут задать свои вопросы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан БАЛЬБЕК;
- представители делегации зарубежных СМИ из Италии, Франции, Португалии, Сербии, Словакии, Узбекистана, Вьетнама, Индии, Конго, Замбии, Кении, ЮАР.
12–14 ноября делегация иностранных журналистов совершит поездку в Крым, в ходе которой запланированы встречи с главой РК Сергеем Аксеновым и председателем Госсовета Владимиром Константиновым, а также с представителями конфессий и национально-культурных общественных объединений. Журналисты ознакомятся с историей и культурой полуострова, в том числе с современным укладом жизни крымских татар, посетят кладбище, где похоронены французские и итальянские солдаты, погибшие в Крымской войне 1853–1956 гг., а также другие памятные места. О социальном и экономическом развитии Крыма, о впечатлениях от прошедшей поездки пойдет речь на мероприятии.
В ходе пресс-конференции запланировано видеоподключение студии в Симферополе, где представители СМИ смогут задать свои вопросы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/