Пресс-конференция по итогам поездки представителей зарубежных СМИ в Крым

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15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам поездки иностранных журналистов в Крым.