В Якутске проверяют фирму, продававшую айфоны по схеме финансовой пирамиды

Ранее частная фирма по продаже гаджетов "Interaction Group" объявила в Якутске акцию по приобретению новых айфонов со скидкой в 50%. Участникам предлагалось в качестве условия привлечь к акции двух и более людей.
По данным главка, участниками акции стали более 400 жителей республики, из них около 300 не получили свои товары.
"Оперативниками ОЭБиПК МУМВД России "Якутское" проводится проверка деятельности компании, привлекающей денежные средства граждан значительными скидками при покупке продукции Apple по определенной схеме", - рассказали в пресс-службе.