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РИА Новости

В Якутске проверяют фирму, продававшую айфоны по схеме финансовой пирамиды

17:30 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Полиция в Якутске проверяет фирму, которая объявила о продаже айфонов за полцены взамен на привлечение к акции других людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Ранее частная фирма по продаже гаджетов "Interaction Group" объявила в Якутске акцию по приобретению новых айфонов со скидкой в 50%. Участникам предлагалось в качестве условия привлечь к акции двух и более людей.
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
16 сентября, 08:11РИА Новости
ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности ГК "СоцАгроФинанс"
По данным главка, участниками акции стали более 400 жителей республики, из них около 300 не получили свои товары.
"Оперативниками ОЭБиПК МУМВД России "Якутское" проводится проверка деятельности компании, привлекающей денежные средства граждан значительными скидками при покупке продукции Apple по определенной схеме", - рассказали в пресс-службе.
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МВД РФAppleРоссияЯкутскПроисшествия
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