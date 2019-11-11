Студенческие семьи в Удмуртии получили выплаты при рождении ребенка

"В рамках национального проекта "Демография" с 1 января 2019 года студенческим семьям оказывается единовременная материальная помощь при рождении ребенка в размере 100 тысяч рублей. Более 80 студенческих семей уже получили эту помощь. На материальную помощь могут рассчитывать и одинокие родители", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии, отмечая, для улучшения демографической ситуации в регионе с начала 2018 года началась реализация целого ряда новых мер поддержки семей.