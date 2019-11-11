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РИА Новости
Удмуртская Республика

Студенческие семьи в Удмуртии получили выплаты при рождении ребенка

17:29 11.11.2019 (обновлено: 19:12 11.11.2019)
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© Fotolia / Ocskay MarkМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке
© Fotolia / Ocskay Mark
УФА, 11 ноя - РИА Новости. Более 80 студенческих семей в Удмуртии получили от властей материальную поддержку в размере 100 тысяч рублей при рождении ребенка, сообщили в пресс-службе руководства республики.
"В рамках национального проекта "Демография" с 1 января 2019 года студенческим семьям оказывается единовременная материальная помощь при рождении ребенка в размере 100 тысяч рублей. Более 80 студенческих семей уже получили эту помощь. На материальную помощь могут рассчитывать и одинокие родители", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии, отмечая, для улучшения демографической ситуации в регионе с начала 2018 года началась реализация целого ряда новых мер поддержки семей.
"Установлена ежемесячная денежная выплата, предоставляемая при рождении первого ребенка. В 2018 году за выплатой обратились 2664 семьи. На 1 октября 2019 года в республике уже 5097 семей получили выплату", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, для улучшения материального благосостояния многодетных семей главой Удмуртии Александром Бречаловым подписан указ, предусматривающий предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении после 31 декабря 2017 года третьего и последующего ребенка. "Выплату в 2018 году оформили 2829 заявителей. Количество получивших выплату на 1 октября 2019 года - более пяти тысяч семей", - поясняет пресс-служба.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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