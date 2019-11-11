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РИА Новости
Удмуртская Республика

Власти Удмуртии упростят сбор документов для строителей

17:24 11.11.2019 (обновлено: 19:12 11.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
УФА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии в 2020 году запустят проект "Единое окно" для строительного бизнеса, чтобы упростить процесс сбора документов по срокам получения разрешения на стройку и согласования проектов на присоединение объектов к инженерным сетям, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В 2020 году на территории Удмуртской Республики будет запущен проект "Система параллельной обработки заявок "Единое окно" по автоматизации процесса получения технических условий и договоров технического присоединения для объектов капитального строительства", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.
В сообщении поясняется, что проект предполагает подачу единой заявки через региональный портал госуслуг и будет обеспечивать сокращение сроков согласования строительства за счет параллельного направления документов в разные инстанции.
"К примеру, после внедрения проекта срок получения разрешения на строительство сократится со 112 до 62 дней, а срок согласования проектов на технологическое присоединение к инженерным сетям сократится в 10 раз: со 100 до 10 дней", - сообщает пресс-служба главы региона.
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Отмечается, что реализация проекта окажет и позитивный экономический эффект. "Прямая экономия на процессной составляющей ожидается порядка 70 миллионов рублей, а также дополнительные поступления в бюджет за счет повышения оборачиваемости инвестиций в строительной отрасли республики", - говорится в сообщении.
Пресс-служба пояснила, что проект "упростит жизнь не только предпринимателям, но и госорганам при осуществлении согласования строительной документации, выполнения контрольных функций и принятия управленческих решений, основанных на оперативных данных".
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Удмуртская РеспубликаУдмуртияЭкономика
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