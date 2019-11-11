Власти Удмуртии упростят сбор документов для строителей

УФА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Власти Удмуртии в 2020 году запустят проект "Единое окно" для строительного бизнеса, чтобы упростить процесс сбора документов по срокам получения разрешения на стройку и согласования проектов на присоединение объектов к инженерным сетям, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В 2020 году на территории Удмуртской Республики будет запущен проект "Система параллельной обработки заявок "Единое окно" по автоматизации процесса получения технических условий и договоров технического присоединения для объектов капитального строительства", - говорится в сообщении пресс-службы главы Удмуртии.

В сообщении поясняется, что проект предполагает подачу единой заявки через региональный портал госуслуг и будет обеспечивать сокращение сроков согласования строительства за счет параллельного направления документов в разные инстанции.

"К примеру, после внедрения проекта срок получения разрешения на строительство сократится со 112 до 62 дней, а срок согласования проектов на технологическое присоединение к инженерным сетям сократится в 10 раз: со 100 до 10 дней", - сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что реализация проекта окажет и позитивный экономический эффект. "Прямая экономия на процессной составляющей ожидается порядка 70 миллионов рублей, а также дополнительные поступления в бюджет за счет повышения оборачиваемости инвестиций в строительной отрасли республики", - говорится в сообщении.