В Курской области завели дело после гибели троих детей при пожаре

"По факту смерти при пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Пристень, троих малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 ноября в поселке Пристень загорелся дом, в котором проживала многодетная семья - 25-летняя женщина, ее 29-летний муж и четверо детей 2018, 2016, 2015 и 2014 годов рождения. Обнаружив возгорание, родители постарались спасти детей, но из-за быстрого распространения огня им удалось спасти только младшего, годовалого ребенка. После тушения пожара в доме были обнаружены тела трех детей.