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РИА Новости

В Курской области завели дело после гибели троих детей при пожаре

17:20 11.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели троих детей при пожаре в жилом доме в Курской области, сообщается на сайте СК РФ.
"По факту смерти при пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Пристень, троих малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 11 ноября в поселке Пристень загорелся дом, в котором проживала многодетная семья - 25-летняя женщина, ее 29-летний муж и четверо детей 2018, 2016, 2015 и 2014 годов рождения. Обнаружив возгорание, родители постарались спасти детей, но из-за быстрого распространения огня им удалось спасти только младшего, годовалого ребенка. После тушения пожара в доме были обнаружены тела трех детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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