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РИА Новости

ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР

17:19 11.11.2019 (обновлено: 17:39 11.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Ранее в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что съёмочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в населенном пункте Ясное, связи с ними нет.
"Съемочная группа не попадала под обстрел", - заявили в пресс-службе вещателя.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что съемочная группа телеканала покинула зону обстрела, никто не пострадал, "Съемочная группа покинула зону обстрела. Они вышли на связь, с ними все в порядке, никто не пострадал", - заявили РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Россия 24"Донецкая Народная РеспубликаВГТРКМоскваВ мире
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