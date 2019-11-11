ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР

Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве. Архивное фото

Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Съемочная группа телеканала Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР , сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК

Ранее в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что съёмочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в населенном пункте Ясное, связи с ними нет.

"Съемочная группа не попадала под обстрел", - заявили в пресс-службе вещателя.

Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что съемочная группа телеканала покинула зону обстрела, никто не пострадал, "Съемочная группа покинула зону обстрела. Они вышли на связь, с ними все в порядке, никто не пострадал", - заявили РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.