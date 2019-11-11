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РИА Новости

В ОП призвали совершенствовать законы для борьбы с травлей в интернете

17:16 11.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для борьбы с кибербуллингом надо усовершенствовать законодательство в этой сфере и ввести в правовое поле понятие "интернет-травли", сообщила РИА новости глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Ранее исследование Mail.ru Group показало, что большинство подростков (76%) в России не рассказывают родителям о кибербуллинге в свой адрес; такой ситуации подросток скорее обратится к друзьям. 55% подростков считают интернет безопасной средой. При этом, становясь жертвой агрессии, подростки в 2,5 раза чаще испытывают страх, чем взрослые. В целом больше половины пользователей (58%) сталкивались с агрессией в интернете, но лишь 4% признались, что сами были онлайн-агрессорами.
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"Мониторинговый центр "Безопасность 2.0", созданный при Комиссии, выявил в 2019 году порядка 500 эпизодов кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс. Информация была опубликована в СМИ, публикации имели большое количество просмотров в соцсетях. Надо сказать, что этот показатель превысил прошлогодний в три раза. Проблема стоит довольно остро в настоящий момент. Необходимо совершенствовать существующее законодательство. Сегодня в правовом поле нет понятия интернет-травли. Поэтому процедура изъятия контента из сети довольно сложная. Это необходимо менять", – сказала Сутормина.
Одна из реальных мер противодействия травле в сети, по ее словам, превентивная работа со школьными командами, родителями и детьми.
"Крайне важно, чтобы педагоги и родители могли выявлять эти случаи на ранних стадиях и нивелировать негативный эффект. Однако в это же время точечные опросы среди учителей показывают, что только 30-40% знают о существовании этой проблемы, из которых только треть знает, при помощи каких правовых механизмов удалять контент из сети, касающийся кибербуллинга", – добавила член ОП РФ.
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Елена СуторминаОбщественная палата РФОбщество
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