В ОП призвали совершенствовать законы для борьбы с травлей в интернете

"Мониторинговый центр "Безопасность 2.0", созданный при Комиссии, выявил в 2019 году порядка 500 эпизодов кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс. Информация была опубликована в СМИ, публикации имели большое количество просмотров в соцсетях. Надо сказать, что этот показатель превысил прошлогодний в три раза. Проблема стоит довольно остро в настоящий момент. Необходимо совершенствовать существующее законодательство. Сегодня в правовом поле нет понятия интернет-травли. Поэтому процедура изъятия контента из сети довольно сложная. Это необходимо менять", – сказала Сутормина.