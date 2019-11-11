"Роскосмос" запустит приложение с фотографиями Земли из космоса

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" разработал мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса, оно должно заработать в 2020 году, сообщил в понедельник замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко

"Сегодня мы в рамках НИРа уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с первого квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис", - сказал он на конференции в Москве.

Заичко уточнил, что приложение дает доступ к геопорталу "Роскосмоса" и банку данных дистанционного зондирования Земли. Он отметил, что в будущем с помощью специальных инструментов обработки, которые будут встроены в хранилище, можно будет получать не исходные данные съемки со спутников, а конкретную необходимую информацию.