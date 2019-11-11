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РИА Новости
РИА Наука

"Роскосмос" запустит приложение с фотографиями Земли из космоса

17:15 11.11.2019 (обновлено: 19:14 11.11.2019)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Дубай
Вид на Дубай
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" разработал мобильное приложение для доступа к банку данных съемки Земли из космоса, оно должно заработать в 2020 году, сообщил в понедельник замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко.
"Сегодня мы в рамках НИРа уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с первого квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис", - сказал он на конференции в Москве.
Заичко уточнил, что приложение дает доступ к геопорталу "Роскосмоса" и банку данных дистанционного зондирования Земли. Он отметил, что в будущем с помощью специальных инструментов обработки, которые будут встроены в хранилище, можно будет получать не исходные данные съемки со спутников, а конкретную необходимую информацию.
"В рамках проекта "Цифровая земля" будет создаваться многослойное динамическое сплошное покрытие глобального, федерального, регионального, детального уровней, где в режиме онлайн любому потребителю будет доступно изображение с любого космического аппарата в реальном масштабе времени", - добавил Заичко.
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РИА НаукаКосмосВалерий ЗаичкоРоскосмосРоссия
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