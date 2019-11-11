На форуме в Петербурге впервые покажут китайский спектакль "Принц Ланьлина"

Главный герой постановки становится свидетелем убийства его отца. После этого он начинает притворятся слабым женоподобным принцем. Он прячет лицо за масками мифических созданий, которые дают ему чудодейственную силу, и одерживает победу над врагами, но впадает в крайнюю жестокость. Мать принца жертвует своей жизнью, чтобы спасти сына и помочь ему вернуться к своему истинному "я".