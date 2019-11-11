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РИА Новости
Культура

На форуме в Петербурге впервые покажут китайский спектакль "Принц Ланьлина"

21:33 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители у павильона “Эрмитаж” в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
Посетители у павильона “Эрмитаж” в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Китайский государственный драматический театр впервые в России представит спектакль "Принц Ланьлина" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает пресс-служба проекта.
Зрители смогут увидеть легенду о великом генерале эпохи Северной династии Ци 15 ноября в 20:00 в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева.
Главный герой постановки становится свидетелем убийства его отца. После этого он начинает притворятся слабым женоподобным принцем. Он прячет лицо за масками мифических созданий, которые дают ему чудодейственную силу, и одерживает победу над врагами, но впадает в крайнюю жестокость. Мать принца жертвует своей жизнью, чтобы спасти сына и помочь ему вернуться к своему истинному "я".
"Принц Ланьлина" объединяет в себе техники традиционного китайского театра: опера Нуо, ритуальные танцы, элементы боевых искусств, степа.
Режиссер спектакля — Ван Сяоин — вице-президент Национального театра Китая и Китайской театральной ассоциации, вице-председатель Театральной ассоциации Китая.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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