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РИА Новости

Лондон надеется на скорейшее разрешение конфликта в Боливии

17:10 11.11.2019
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания надеется на скорейшее урегулирование политического конфликта в Боливии и на проведение новых президентских выборов, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Мы надеемся, что нынешний кризис в Боливии теперь может быть разрешен быстро, мирно и демократическим путем. Народ Боливии заслуживает иметь возможность голосовать на свободных и честных выборах", - написал министр в Twitter.
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На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
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Смена власти в БоливииДоминик РаабЭво МоралесВеликобританияЛондонБоливияВ мире
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