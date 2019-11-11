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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийском Камышли взорвались три заминированных автомобиля

17:08 11.11.2019 (обновлено: 17:40 11.11.2019)
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация в Камышли
Ситуация в Камышли
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ситуация в Камышли. Архивное фото
ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Три заминированных автомобиля взорвались в сирийском городе Камышли на севере страны недалеко от границы с Турцией, передает гостелевидение Сирии.
"Заминированный автомобиль взлетел на воздух в центре Камышли на улице Вахда", - передает телеканал Ikhbariya.
По его данным, еще один автомобиль взорвался на той же улице рядом с местной больницей. Третий автомобиль взорвался рядом с гостиницей "Аль-Амин" в центре города, сообщает канал Syria TV.
О жертвах и раненых пока не сообщается.
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