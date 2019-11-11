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РИА Новости
Липецкая область

Новый дом культуры открылся в Липецкой области

17:07 11.11.2019 (обновлено: 17:08 11.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Новый дом культуры (ДК) открылся в понедельник в селе Петровка Грязинского района Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, новое здание построено в рамках национального проекта "Культура". Из бюджетов всех уровней на строительство и оборудование было выделено почти 30 миллионов рублей.
Артамонов отметил, что новый ДК позволит увеличить число участников различных творческих объединений, а также будет способствовать появлению новых творческих коллективов. Сейчас в центре работают восемь клубных формирований, в которых занимаются 137 человек.
"Грязинский район - один из лидеров по выполнению национальных проектов и один из самых благоустроенных муниципалитетов в регионе. Открытие нового дома культуры это подтверждает. Мы будем продолжать эту работу, будем развивать сельские территории, повышать качество жизни людей", - сказал Артамонов.
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