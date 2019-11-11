Новый дом культуры открылся в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Новый дом культуры (ДК) открылся в понедельник в селе Петровка Грязинского района Новый дом культуры (ДК) открылся в понедельник в селе Петровка Грязинского района Липецкой области , сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, новое здание построено в рамках национального проекта "Культура". Из бюджетов всех уровней на строительство и оборудование было выделено почти 30 миллионов рублей.

Артамонов отметил, что новый ДК позволит увеличить число участников различных творческих объединений, а также будет способствовать появлению новых творческих коллективов. Сейчас в центре работают восемь клубных формирований, в которых занимаются 137 человек.