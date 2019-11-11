Могерини не исключила возможности созыва новой встречи по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не исключила возможности созыва в ближайшие дни новой встречи совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но призвала сначала дождаться доклада МАГАТЭ для оценки ситуации.

По ее словам, ЕС намерен провести консультации с международными партнерами после того, как МАГАТЭ обнародует новый доклад о выполнении Ираном ядерной сделки.

"Мы оценим затем необходимость проведения встречи совместной комиссии, возможно, в ближайшие дни", - сказала Могерини на пресс-конференции после переговоров совета по иностранным делам ЕС.

Отвечая на вопрос, что планируется предпринять, чтобы вернуть Иран к выполнению сделки, она добавила, что "именно это мы и будем обсуждать с другими участниками СВПД в ближайшие дни".

"Мы держим контакт со всеми. Мы ожидаем доклада МАГАТЭ сегодня, на этой основе будем консультироваться, какими могут быть следующие шаги", - добавила она.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить сделку.