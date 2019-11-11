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РИА Новости

ЕС готов направить наблюдательную миссию на выборы в Боливии

17:00 11.11.2019 (обновлено: 17:21 11.11.2019)
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© REUTERS / Manuel ClaureОбстановка в Ла-Пасе, Боливия
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Manuel Claure
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. ЕС готов направить в Боливию наблюдательную миссию на будущие выборы, если поступит такой запрос и для этого сложатся условия, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Если нас попросят и если сложатся условия, мы предпримем усилия, чтобы направить такую наблюдательную миссию. Мы готовы работать над этим", - сказала она журналистам после переговоров с главами МИД стран ЕС.
Она также выразила надежду, что новые выборы смогут пройти в ближайшее время.
"Надеюсь, что в этот чрезвычайно критический момент все проявят максимальную сдержанность и чувство ответственности, как внутри, так и вне страны… Важно избегать любых форм насилия с любой стороны", - добавила она.
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