ЕС готов направить наблюдательную миссию на выборы в Боливии

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. ЕС готов направить в Боливию наблюдательную миссию на будущие выборы, если поступит такой запрос и для этого сложатся условия, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини

"Если нас попросят и если сложатся условия, мы предпримем усилия, чтобы направить такую наблюдательную миссию. Мы готовы работать над этим", - сказала она журналистам после переговоров с главами МИД стран ЕС.

Она также выразила надежду, что новые выборы смогут пройти в ближайшее время.