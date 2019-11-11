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РИА Новости

Дело волгоградца, склонявшего пасынка примкнуть к ИГ*, направили в суд

16:58 11.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области, обвиняемого в том, что он склонял пасынка примкнуть к боевикам в Сирии, сообщает СУСК по Волгоградской области.
По данным следствия, мужчина является сторонником радикального ислама. В 2010 году он заключил брак с местной жительницей и добился, чтобы супруга приняла его веру, того же он требовал и от ребенка. Родственники были против этого и забрали его жить к себе.
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Спустя четыре года ребенок вернулся в семью к матери "и вновь попал под влияние обвиняемого", отмечает СК. "Демонстрируя видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России), мужчина стал убеждать подростка в том, что, как только ему исполнится 15 лет, ему необходимо будет отправиться в Сирию, где примкнуть к боевикам", - говорится в сообщении.
О том, что школьник поддался этим убеждениям, стало известно спустя год - 17 июня 2016 года. На тот момент мальчику было 12 лет, уточнили в ведомстве. "В этот день он написал своему родственнику сообщение, в котором поделился, что намеревается в будущем принять участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил Сирии", - информирует следствие.
Вскоре о планах мальчика стало известно оперативным сотрудникам УФСБ по Волгоградской области. Мужчину изолировали от ребенка. Уголовное дело было возбуждено по статье "Склонение лица к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу", - указывает СК. На стадии расследования свою вину мужчина не признавал, утверждая, что мальчик под давлением родственников его оговорил.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Следственный комитет РФВолгоградская областьСирияРоссияПроисшествия
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