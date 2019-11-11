Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T19:19Z
https://ria.ru/20191111/1560816112.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152461/51/1524615105_0:0:2742:1542_1036x0_80_0_0_cb1817305e89712338dfb85d73416220.jpg
РИА Новости

Президент Армении рассказал Лаврову об инициативах по развитию технологий

16:57 11.11.2019 (обновлено: 19:19 11.11.2019)
282
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян на встрече в понедельник с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о собственных инициативах по развитию в стране науки и технологий, сообщили в президентской пресс-службе.
"Говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, Саркисян рассказал о запланированных в будущем году в Армении мероприятиях в рамках президентских инициатив, в том числе "Армянском саммите мыслей", шестом международном фестивале (науки и искусства – ред.) STARMUS, отметив важность партнерства в этом контексте", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, Саргсян также проинформировал собеседника о президентской инициативе ATOM (Advanced tomorrow), направленной на развитие в Армении науки и новейших технологий. Программа нацелена на то, чтобы привлечь в республику крупные мировые высокотехнологичные компании, превратив страну в один из передовых центров искусственного интеллекта и математического моделирования. "В рамках этой программы ожидаем активное сотрудничество также с российскими компаниями и образовательными учреждениями", - цитирует пресс-служба слова президента.
Президент констатировал динамично развивающиеся отношения между Арменией и Россией, подчеркнув большой вклад главы МИД РФ в укрепление армяно-российской дружбы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Вчера, 13:08РИА Новости
Россия завершила переговоры с Арменией о допуске на биолаборатории
"Саркисян вспомнил, что впервые встретился с Лавровым примерно 25 лет назад в Нью-Йорке, когда тот занимал должность постпреда РФ в ООН. Он поблагодарил министра иностранных дел РФ за содействие, оказанное армянским дипломатам в Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Саркисян попросил Лаврова передать президенту РФ теплые приветствия и готовность вновь видеть его в Армении.
По данным пресс-службы, глава российского МИД со своей стороны передал Саркисяну наилучшие пожелания Путина, заявив о решительном настрое двух стран на углубление союзнических отношений и стратегического партнерства во всех сферах. Отмечается, что Лавров приветствовал все инициативы, которые направлены на расширение двусторонних контактов и укрепление отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
Вчера, 13:12РИА Новости
Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции
500000
Обсудить 0
Армен СаркисянСергей ЛавровМИД РФООНРоссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване
Россия готова способствовать нормализации отношений Армении и Турции
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
В Армении заявили о недопустимости искажения правды о Великой Отечественной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван
Россия завершила переговоры с Арменией о допуске на биолаборатории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия ценит вклад Армении по оказанию гумпомощи Сирии, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Армения намерены противостоять попыткам переписать историю
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Лавров рассказал о значении диалога России и Армении на высшем уровне
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Ситуация в Камышли
В сирийском Камышли взорвались три заминированных автомобиля
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков отказался комментировать слова Асада об Идлибе и Эрдогане
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Болсонару обсудят двустороннюю повестку на полях саммита БРИКС
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини не исключила возможности созыва новой встречи по СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров в Ереване встретится с руководством Армении
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время заседания коллегии МВД России
Патрушев прокомментировал создание США биологических лабораторий в СНГ
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
В Мосгордуме изучат ситуацию со спектаклем по мотивам "Чиполлино"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния