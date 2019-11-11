Президент Армении рассказал Лаврову об инициативах по развитию технологий

"Говоря о перспективах двустороннего сотрудничества, Саркисян рассказал о запланированных в будущем году в Армении мероприятиях в рамках президентских инициатив, в том числе "Армянском саммите мыслей", шестом международном фестивале (науки и искусства – ред.) STARMUS, отметив важность партнерства в этом контексте", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, Саргсян также проинформировал собеседника о президентской инициативе ATOM (Advanced tomorrow), направленной на развитие в Армении науки и новейших технологий. Программа нацелена на то, чтобы привлечь в республику крупные мировые высокотехнологичные компании, превратив страну в один из передовых центров искусственного интеллекта и математического моделирования. "В рамках этой программы ожидаем активное сотрудничество также с российскими компаниями и образовательными учреждениями", - цитирует пресс-служба слова президента.

Президент констатировал динамично развивающиеся отношения между Арменией и Россией, подчеркнув большой вклад главы МИД РФ в укрепление армяно-российской дружбы.

"Саркисян вспомнил, что впервые встретился с Лавровым примерно 25 лет назад в Нью-Йорке, когда тот занимал должность постпреда РФ в ООН. Он поблагодарил министра иностранных дел РФ за содействие, оказанное армянским дипломатам в Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Саркисян попросил Лаврова передать президенту РФ теплые приветствия и готовность вновь видеть его в Армении.