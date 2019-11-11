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РИА Новости
Омская область

Омская область стала лучшей по уровню содействия развитию конкуренции

16:54 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 11 ноя – РИА Новости. Омская область возглавила рейтинг регионов России по уровню содействия развитию конкуренции, поднявшись с четвертого места в 2018 году, сообщает в понедельник облправительство.
"Сегодня Омская область сохраняет позиции лидера в развитии конкуренции. Все необходимые меры, предложенные федеральным центром, а также предусмотренные на региональном уровне, активно внедряются. Наша задача – эффективно и в срок внедрять все инструменты, для того, чтобы обеспечивать на товарных рынках конкуренцию, способствующую развитию экономики", - приводятся в сообщении слова замминистра экономики региона Елены Русиновой.
Она отметила, что за неполных 4 года внедрения стандарта конкуренции в Омской области число региональных государственных унитарных предприятий снизилось на 22%, организаций государственной и муниципальной форм собственности – на 10%. Доля частного сектора в структуре хозяйствующих субъектов сейчас составляет порядка 84%.
В облправительстве отметили, что региональные власти уделяют особое внимание развитию системы финансовой и консультационной поддержки негосударственного сектора в соцсфере, субсидируются частные дошкольные и общеобразовательные организации, учреждения детского отдыха, пансионаты для престарелых, проекты социальных предпринимателей. Активное стимулирование сферы социального бизнеса позволяет региону заявлять о лидерских позициях в социальном предпринимательстве.
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"Правительство Омской области продолжает исполнение утвержденного в декабре 2017 года президентом России Национального плана развития конкуренции, который дал регионам четкие, выраженные в цифровых показателях ориентиры состояния конкурентной среды, требующие достижения к 2022 году. В конце октября прошлого года губернатором Омской области Александром Бурковым подписано соглашение о взаимодействии с ФАС России, которое предусматривает оказание серьезной методологической и консультационной поддержки со стороны антимонопольного органа в вопросах реализации нацплана", - сообщают власти региона.
Рейтинг уровня развития конкуренции ежегодно формируется Минэкономразвития России при участии экспертов. Оценка ведется по двум направлениям работы регионов: качество и объем выполнения всех составляющих федерального стандарта развития конкуренции и выполнение целевых или контрольных показателей развития конкуренции. По каждому из двух направлений рейтинга Омская область заняла первые места и, соответственно, общее первое место. В пятерку лидеров вошли Воронежская и Московская области, Башкирия и Мордовия.
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Омская областьМинистерство экономического развития РФОмская областьОмскЭкономика
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