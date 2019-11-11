Омская область стала лучшей по уровню содействия развитию конкуренции

"Сегодня Омская область сохраняет позиции лидера в развитии конкуренции. Все необходимые меры, предложенные федеральным центром, а также предусмотренные на региональном уровне, активно внедряются. Наша задача – эффективно и в срок внедрять все инструменты, для того, чтобы обеспечивать на товарных рынках конкуренцию, способствующую развитию экономики", - приводятся в сообщении слова замминистра экономики региона Елены Русиновой.