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РИА Новости

В Одессе потолок обвалился в здании полиции

16:47 11.11.2019 (обновлено: 16:48 11.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Двое полицейских госпитализированы из-за обвала потолочных конструкций в здании главного управления Национальной полиции в Одесской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Сегодня произошло неприятное событие. На наших коллег, которые шли по лестнице, упал потолок. Они были госпитализированы", - приводит сообщение пресс-службы агентство УНН.

В пресс-службе отметили, что управление полиции работает в штатном режиме, на месте находятся спасатели.
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