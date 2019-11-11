В Одессе потолок обвалился в здании полиции

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Двое полицейских госпитализированы из-за обвала потолочных конструкций в здании главного управления Национальной полиции в Одесской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Сегодня произошло неприятное событие. На наших коллег, которые шли по лестнице, упал потолок. Они были госпитализированы", - приводит сообщение пресс-службы агентство УНН.
В пресс-службе отметили, что управление полиции работает в штатном режиме, на месте находятся спасатели.