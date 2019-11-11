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РИА Новости

ДНР приняла документ о мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское

16:46 11.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе на эти участки могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в случае появления украинских подразделений в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, республика ответит симметрично. Постановление было рассмотрено на внеочередном заседании Народного совета.
"В случае введения в нарушение рамочного решения на демилитаризованный участок разведения сил в районе Петровского контингента Национальной полиции или сил национальной гвардии Украины, в зону разведения сил и средств должны быть симметрично введены подразделения внутренних дел ДНР", - зачитал текст постановления депутат Народного совета Виталий Кравец.
Он отметил, что цель данного постановления – обеспечение безопасности на участке разведения сил. Документ был поддержан единогласно. Он вступает в силу после принятия.
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Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что намерены завершить процесс 12 ноября, однако в понедельник украинские военные заявили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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