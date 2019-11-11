ДНР приняла документ о мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Вильям Тейлор заявил, что после разведения сил в Донбассе на эти участки могут зайти украинские полицейские и Нацгвардия. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в случае появления украинских подразделений в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, республика ответит симметрично. Постановление было рассмотрено на внеочередном заседании Народного совета.

"В случае введения в нарушение рамочного решения на демилитаризованный участок разведения сил в районе Петровского контингента Национальной полиции или сил национальной гвардии Украины, в зону разведения сил и средств должны быть симметрично введены подразделения внутренних дел ДНР", - зачитал текст постановления депутат Народного совета Виталий Кравец.

Он отметил, что цель данного постановления – обеспечение безопасности на участке разведения сил. Документ был поддержан единогласно. Он вступает в силу после принятия.

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что намерены завершить процесс 12 ноября, однако в понедельник украинские военные заявили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ