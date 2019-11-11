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РИА Новости

В СПЧ предложили бороться с кибербуллингом с помощью позитивного контента

16:45 11.11.2019 (обновлено: 16:46 11.11.2019)
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© Depositphotos / focuspocusltdДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Depositphotos / focuspocusltd
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что для снижения уровня кибербуллинга в России интернет нужно наполнять позитивным контентом, в том числе привлекать молодежные Некоммерческие организации (НКО), экспертные организации, проводить мониторинг и обращать на данные случаи внимание общественности и правоохранителей.
Ранее исследование Mail.ru Group показало, что большинство подростков (76%) в России не рассказывают родителям о кибербуллинге в свой адрес.
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"Интернет нужно наполнять позитивным контентом, то есть это сайты на темы культуры, образования, просвещения молодежи. Это необходимо делать в том числе и с привлечением НКО, молодежных НКО, экспертных организаций, помогать молодежи находить решения в конфликтных ситуациях. Это должен быть и мониторинг на выявление радикальных, экстремистских ресурсов, обращение на них внимания общественности и правоохранительных органов, помощь в разрешении конфликтных ситуаций. То есть речь идет о том, чтобы интернет был облагорожен именно силами здравого гражданского общества, деятелей культуры, лидеров общественного мнения, духовными лидерами. Пока именно такой негативный, конфликтный контент перевешивает, и необходимо предпринять значительные усилия, чтобы растворить его в позитивном, именно в здравом, правовом контенте", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, в Совете обсуждалась тема жестокости, агрессии в обществе, в том числе и в интернете. "Каких-то пока системных мер по линии Совета не разрабатывается, но меня эта тема давно беспокоит, поскольку я веду мониторинг интернета уже почти 20 лет на предмет наличия нетерпимости, агрессии, ксенофобии, радикального национализма, и эти тенденции имеют свойство к активизации", - поделился правозащитник.
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"Не случайно недавно президент РФ Владимир Путин призывал обратить внимание на распространение агрессии в интернете. Я считаю, пока еще гражданское общество очень слабо реагирует на эти угрозы", - добавил член СПЧ.
Как считает Брод, сейчас есть правозащитные организации, жертвы кибербуллинга могут обратиться. "Не надо стесняться обращаться к родителям, если налажен диалог между ребенком и родителями", - пояснил он.
"Я думаю, что нужно готовить детей к этому через школьное, вузовское образование, а также должен быть и какой-то подготовительный момент для ребенка, пользователя интернета с тем, что он может столкнуться с жестокостью, агрессией, травлей, преследованиями. Потому так и страшит тот аспект, что в интернете масса сайтов, которые манипулируют сознанием детей, молодежи, толкают их к суициду. К такому развитию событий нужно готовить детей, в том числе и с помощью психологов, педагогов, воспитателей для того, чтобы они могли этому противостоять, могли вести дискуссию, могли обратить внимание знающих людей для того, чтобы не дать возможность привести к трагедии", - отметил Брод.
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